بعد ذروة نجاح "المنتقمون: نهاية اللعبة".. كيف ضل عالم "مارفل" طريقه؟

بعد أيام من بدء الموسم التاني من مسلسل "Loki" "لوكي" وهو "إله الأذى" الذي ظهر في فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" "Avengers: Endgame" وعرض عام 2019 وهو أحد سلاسل عالم مارفل، والذي جسده النجم توم هيدلستون، شن كثير من النقاد هجومًا كبيرًا على إصدارات مارفل الجديدة والتي تسببت في حالة من الإحباط لدى المتابعين بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى وصف مجلة تايم الأمريكية بأن "مارفل" قد ضل طريقه.

وقالت "تايم" في تقريرها، إن إصدارات عالم مارفل كانت تحتل المراكز التلاتة أو الأربعة في قائمة الأكثر ربحًا، لكنها تراجعت بعد ذروة نجاحها في فيلم "Avengers: Endgame" "المنتقمون: نهاية اللعبة"، حيث أن السنوات التي تلت عرضه شهد انهيارًا نقديًا وتجاريًا لعالم مارفل؛ لأنه أصبح هناك صعوبة في تفسير الأحداث والاستمتاع بها؛ لأنها تتطلب الكثير من الجهد لفهمها وشرحها.

وأشارت المجلة إلى أن اعتاد الجمهور على الاصطفاف للحصول على أفضل المقاعد لمشاهدة أحدث أفلام مارفل، الآن هم يصطفون من أجل أفلام مثل "اوبنهايمر" "Oppenheimer"، مما جعل المعجبون يتساءلون عما حدث بالضبط لإصدارات عالم مارفل.

القضاء على 3 من أكبر أبطال مارفل الخارقين

ويرى الخبراء، أن من أهم أسباب انهيار عالم مارفل مؤخرًا، هو أن مارفل قضت على "الرجل الحديدي" الذي لعب دوره روبرت داوني جونيور، البطل الخارق الغامض الذي بدأ فعليًا السنوات الذهبية لعالم مارفل في عام 2008، كما أن مارفل جعلت كابتن أمريكا Captain America الذي لعب دوره كريس إيفانز يتقاعد، وانتحرت "الأرملة السوداء" التي كانت تقوم بدورها سكارليت جوهانسون، وبذلك فقدت مارفل ثلاثة من أكبر أبطالها الخارقين.

عدم تقديم أبطال آخرين

والسبب الثاني في رأي النقاد هو عدم تقديم عالم مارفل لشخصيات جديدة تمامًا وفقًا للخطة، الذي كان من المفترض أن تطلق عالمًا جديدًا تمامًا من رواية قصص مارفل وكان هذا مخيبًا للآمال للغاية، والسبب الثالث هو تأجيل إعادة سلسلة The Blade من بطولة ماهرشالا علي لسنوات، كما هو الحال مع فيلم Fantastic Four الذي لم يتم عرضه بعد، ومن المحتمل أن يضطر عشاق X-Men إلى الانتظار بضع سنوات أخرى لإعادة تشغيل هذه السلسلة من جديد.

شكاوى فناني المؤثرات الصوتية

ومن جهة أخرى، تعرضت إصدارات عالم مارفل لانتقادات شديدة من فناني المؤثرات البصرية الذين اشتكوا في السنوات الأخيرة بسبب مطالبة منتجي أعمال مارفل بالكثير في إطار زمني قصير جدًا؛ وذلك لإن العدد الهائل من المشاريع التي يضخونها غير مستدامة والنتائج السيئة تظهر على الشاشة.

نبذة عن عالم مارفل

عالم مارفل هو مجموعة من سلاسل الأفلام والمسلسلات التي تجمعها خيوط مشتركة، وهي قصص الأبطال الخارقين، تلك القصص تستند إلى شخصيات في مجلات "مارفل كوميكس" المصورة، وهناك أربع مراحل حتى الآن من عالم مارفل، المرحلة الأولى بدأت بتقديم شخصية "Iron man" عام 2008، والثانية بدأت بـ"Iron man 3" عام 2013، والثالثة بدأت بـ"كابتن أمريكا: الحرب الأهلية" عام 2016، والرابعة بدأت بـ"الأرملة السوداء" عام 2021.