"الغرف التجارية" توضح أسعار السلع الأساسية ضمن مبادرة الحكومة

أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 إلى 25 %، قائلًا: "إن الدولة المصرية والقطاع الخاص يعملان على خفض الأسعار، حيث توجد شراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتخفيض الأسعار الأساسية".

وأضاف الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن الهدف من مبادرة خفض الأسعار التي تتبناها الحكومة هو التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الموجة التضخمية التي تضرب كل دول العالم.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدة إجراءات سوف تسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، لافتًا إلى أنه سيتم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتفقت مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية دون هامش ربح، حيث سيتم خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر، وسيتم تطبيق مبادرة خفض الأسعار على الدواجن 3 شهور، وباقي السلع 6 أشهر.

الأسعار الجديدة للسلع ضمن مبادرة خفض الأسعار

وأكد أنه سيتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، لافتًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سوف تنخفض بنسبة 20%، كما أن سعر كيلو السكر سيكون 27 جنيها، كما أن سعر البيض سيشهد انخفاضا 15%.

كما لفت إلى أن هناك سلعا جديدة سوف تدخل في مبادرة السلع المخفضة.