قيادي بفتح: نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا

أكد الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، أنه رغم عنف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا.

وأشار “الحرازين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن التهديدات التى أطلقتها حكومة الاحتلال وبعض سياسيها بدعوة المواطنين لمغادرة غزة باتجاه سيناء، لن تلق قبولا من الفلسطينيين منعًا لتكرار نكبة 1948.

وشدد القيادي بحركة فتح، أن الصمود والبقاء في الارض هي طبيعة الفلسطينيين، مُشيرًا إلى أنه حتى في حالات النزوح الداخلى يكون باتجاه مدارس الأونروا.