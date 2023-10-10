الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بطقس وتذكار أكبر 3 أعياد في المسيحية

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بتذكار الأعياد السيدية الكبرى (البشارة والميلاد والقيامة)، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إنه في طقس الأعياد السيدية الكبرى إذا وقع التاسع والعشرون من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول 29 من برمهات تذكار البشارة فيما عدا 29 من طوبة وأمشير.

طقس الاحتفال

 ويحتفل في كل يوم 29 من كل شهر قبطي ماعدا شهري طوبه وأمشير بتذكار الأعياد السيدية الثلاثة الكبرى، بالطقس الفرايحي الذي يمتاز بالنغم المطرب الذي يليق بالأعياد والأفراح الروحية ولا يكون فيه صوم انقطاعي ولا ميطانيات، وهى كالآتي:

عيد البشارة الذي يقع في 29 برمهات.

عيد الميلاد الذي يقع في 29 كيهك.

عيد القيامة الذي كان في سنة صلب السيد المسيح وقيامته في 29 برمهات أيضًا.

من جهة اخرى، وَقَّعَ نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أمس بروتوكول تعاون بين اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإيمان، والأمانة العامة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بوزارة الصحة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية و الأمانة العامة، على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر، من خلال توحيد الجهود والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف التوعية النفسية، وتوجيه الدعم اللازم للمرضى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على سلامة الأفراد واستقرارهم النفسي.

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الدعم في مجال الصحة النفسية للأسرة المصرية، عن طريق توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الخُدام والقيادات الدينية والعاملين في الكنيسة بالمرض النفسي وأعراضه وكيفية إعداد الخدام للتعامل الصحيح مع المخدومين والاكتشاف المبكر للمشكلات، وتم الاتفاق على تنظيم ورش عمل وفعَّاليات تدريبية حول الصحة النفسية، والتعاون في عقد المؤتمرات والاستفادة من الأنشطة التثقفية المتنوعة التي تنظمها الأمانة العامة من خلال وزارة الصحة.

عيد البشارة عيد الميلاد عيد القيامة طقس الاحتفال الاعياد السيدية

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