ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة بمخزن فى كفرالشيخ

تمكنت حملة مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث فوه، بالتعاون مع حملة مجلس مدينة فوه بمحافظة كفرالشيخ، من ضبط كميات من الأسماك المملحة، غير صالحة للاستخدام الأدمي، بأحد المخازن بمدينة فوه، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحب المخزن.

ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة في كفرالشيخ

وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن أسماك مملحة، غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة.

فيما أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تحرير 135 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها مجالس المدن، بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.





وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.