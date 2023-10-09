الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكي: قطاع غزة استطاع أن يلقن الاحتلال درسًا قاسيًا

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن مصر لديها تجارب عبر السنوات تعرف متى تبدأ الحرب ولكن لا نعرف موعد نهايتها، مشيرًا إلى أنه مهما طالت أو قصرت ستنتهي هذه الحرب.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه لا بد أن نستخلص دروسًا من هذه الحرب الصادمة للجانب الإسرائيلي، وأولاها أنه لا بد من إقامة دولة فلسطينية التي يريدها الشعب الفلسطيني، ولا بد أن يعي المجتمع الدول والعالم أن التجربة أثبتت أنه مهما طال الاحتلال في الاعتقالات والأسر والتهجير، ولكن لا بد أن تكون هناك وقفة.

يوجد جيل كبير من الشباب الفلسطيني لا ينتمي للفصائل 

وتابع، أن قطاع غزة استطاع أن يلقن إسرائيل درسًا قاسيًا في عبورهم للخطوط وأسر أعداد كبيرة جدًا رغم عدم امتلاكهم قوة الأسلحة الإسرائيلية، فالمعادلات مختلفة، مؤكدًا أن لدينا جيلًا كبيرًا من الشباب الفلسطيني لا ينتمي للفصائل ويبحث عن حقه، وما حدث اليوم في غزة ربما ينتقل غدًا في الضفة، ولكن الدرس الحقيقي أنه لا بد من إقامة دولة فلسطينية.

جمال الكشكي قطاع غزة إسرائيل درسا قاسيا الأسلحة الإسرائيلية

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