الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الغبارى: مصر مرغوب في وجودها بالقضية الفلسطينية من الطرفين

الغبارى
الغبارى

علق اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على الاشتباكات الدائرة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حاليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إن الفلسطينيين يعاونون من أهوال كبيرة ويشعرون أنهم على هامش الدنيا ومن هنا جاءت أفكار بإطلاق عملية تثبت أنهم موجودين في حين أن إسرائيل لديها عقيدة راسخة بأنه لا يوجد أي حقوق لهم.

وأضاف أن المصالح بين إسرائيل ومصر معروفة لتهدئة الأمن في المنطقة وأيضا الفلسطينيين عندهم مصداقية كبيرة وثقة في مصر أنها تقدر تحل لهم بعض المشاكل، موضحًا أن مصر كطرف ثالث في الموضوع مرغوب في وجودها من الجميع.

وأشار إلى أن "مصر مرغوب في وجودها بالقضية الفلسطينية من الطرفين.. وتمتلك الثقة والقدرة السياسية على ذلك".

الفلسطينيين الحياة اليوم محمد الغباري

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