مراسل "القاهرة الإخبارية": القصف الإسرائيلى استهدف مستشفى الشفاء بقطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصف المناطق السكنية والمرافق الصحية بقطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من بينهم أطفال.

وتعرض مستشفى الشفاء، أحد أكبر مستشفيات القطاع، لقصف مركز من قبل طائرات الاحتلال، ما أثار حالة من الذعر والفوضى بين المرضى والموظفين.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بشير جبر، أن المئات من المواطنين توافدوا إلى المستشفى بحثًا عن العلاج أو للاطمئنان على أحبائهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مشهد مروع من دمار وجثث وصرخات.

وأضاف “جبر” أن الطواقم الطبية تعاني من نقص حاد في الموارد والإمكانات لمواجهة هذا الوضع الإنساني المأساوي.

ونقل “جبر” عن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قوله إن هذه الصورة تعكس حقيقة المأساة التي يعيشها أهل غزة، وأضاف أن الوزارة توجه رسائل استغاثة إلى دول العالم للتدخل وإنقاذ الوضع الصحي في مستشفيات القطاع.