الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. استبعاد "ساكا" من قائمة منتخب إنجلترا للإصابة

ساكا
ساكا

أعلن منتخب إنجلترا اليوم الاثنين، استبعاد بوكايو ساكا لاعب نادي أرسنال ، من قائمة منتخب إنجلترا التي وصلت اليوم لمعسكر المنتخب استعدادًا للتوقف الدولي.

وأعلن الاتحاد الانجليزي استبعاد بوكايو ساكا من قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الحالية بعد أن تم تقييمه من قبل الفريق الطبي دون الكشف عن بديل.

وكشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن بوكايو ساكا، لاعب الفريق اللندني، لن ينضم لمنتخب إنجلترا خلال فترة رزنامة المباريات الدولية المقبلة. 

وغاب “ساكا” عن مباراة أرسنال ضد ضيفه مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، التي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف، بسبب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة خلال المباريات الأخيرة. 

ويلعب منتخب إنجلترا أمام أستراليا يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية، قبل أن يضرب موعدا ناريا مع منتخب إيطاليا، بعدها بأربعة أيام في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا. 

وأوضح أرتيتا في تصريحات له بعد اللقاء: "لا، لن يشارك. لم يتدرب ولو مرة واحدة في الفترة الأخيرة، إنه غير متاح للعب كرة القدم في الوقت الحالي".

وخرج صاحب الـ 22 عاما وهو مصاب خلال خسارة أرسنال 1 - 2 أمام مضيفه لانس الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما لم يتمكن من إكمال مباراة بورنموث يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الفريق 4 -0. 

كان جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا قد صرح يوم الخميس الماضي، بأنه لن يخاطر بالدفع بساكا، على الرغم من أن مواجهة إيطاليا تعتبر حاسمة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا.

ساكا بوكايو ساكا منتخب إنجلترا أرتيتا ارسنال

مواد متعلقة

التلميذ يتفوق على الأستاذ.. أرسنال يهزم مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا المستدعاة لمعسكر أكتوبر الدولي

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان