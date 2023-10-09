رسميًا.. استبعاد "ساكا" من قائمة منتخب إنجلترا للإصابة

أعلن منتخب إنجلترا اليوم الاثنين، استبعاد بوكايو ساكا لاعب نادي أرسنال ، من قائمة منتخب إنجلترا التي وصلت اليوم لمعسكر المنتخب استعدادًا للتوقف الدولي.

وأعلن الاتحاد الانجليزي استبعاد بوكايو ساكا من قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الحالية بعد أن تم تقييمه من قبل الفريق الطبي دون الكشف عن بديل.

An update from the #ThreeLions camp, as @BukayoSaka87 withdraws after being assessed by England's medical team.



Speedy recovery, Bukayo! 👊 — England (@England) October 9, 2023

وكشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن بوكايو ساكا، لاعب الفريق اللندني، لن ينضم لمنتخب إنجلترا خلال فترة رزنامة المباريات الدولية المقبلة.

وغاب “ساكا” عن مباراة أرسنال ضد ضيفه مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، التي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف، بسبب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة خلال المباريات الأخيرة.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام أستراليا يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية، قبل أن يضرب موعدا ناريا مع منتخب إيطاليا، بعدها بأربعة أيام في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

وأوضح أرتيتا في تصريحات له بعد اللقاء: "لا، لن يشارك. لم يتدرب ولو مرة واحدة في الفترة الأخيرة، إنه غير متاح للعب كرة القدم في الوقت الحالي".

وخرج صاحب الـ 22 عاما وهو مصاب خلال خسارة أرسنال 1 - 2 أمام مضيفه لانس الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما لم يتمكن من إكمال مباراة بورنموث يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الفريق 4 -0.

كان جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا قد صرح يوم الخميس الماضي، بأنه لن يخاطر بالدفع بساكا، على الرغم من أن مواجهة إيطاليا تعتبر حاسمة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا.