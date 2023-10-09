الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المنظمات الفلسطينية": الاحتلال أزال عائلات كاملة من السجل المدني بغزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أزال عائلات بأكملها من السجل المدني بقطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تدمير6 آلاف وحدة سكنية في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ومؤكدًا على استشهاد 6 من الطواقم الطبية جراء الاستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف في غزة.

وتابع: "قدمنا ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية توثق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن محطة الكهرباء في غزة مهددة بالتوقف لعدم إرسال الوقود اللازم لتشغيلها.

وأكمل، أن القطاع الطبي يواجه صعوبة في التعامل وذلك بسبب حجم الإصابات مع نقص المعدات الطبية والأدوية بالإضافة لانقطاع الكهرباء.

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