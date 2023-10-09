الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولي يوضح لـ"القاهرة الإخبارية" آليات التحرك الدولي في قضية فلسطين

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور منير نسيبه، أستاذ القانون الدولي، إن القانون الدولي بشكل عام ليس له أنياب في مصلحة الضعيف، ولكن في مصلحة القوي فقط، ولكن على الرغم من هذه الصورة الشبه قاتمة، إلا أن القانون الدولي يوجد به الكثير من الأدوات والآلات التي يجب أن نستغلها.

وأضاف "نسيبه" في مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أدوات القانون الدولي المتاحة، تشمل محكمة الجنايات الدولية، ولكن هذه المحكمة أيضًا تعتبر جمعية دولية تجمع مجموعة من الدول، وبالتالي هي تخضع بشكل من الأشكال، حتى تصل القضية إلى أهدافها السياسية، منها اختيار المدعين العامين.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أنه لا تزال السياسة تلعب دورًا كبيرًا في نظام العدالة الدولية، ومع الحقائق والوقائع التي يتم رصدها يوميًا وأيضًا الدعم الدولي من الدول المحبة للحرية والسلام والعدالة، تستطيع فلسطين أن تصل إلى مكان ما، ومن هذا المنطلق يعتقد أن الدول العربية وغيرها من الدول الصديقة تستطيع أن تتدخل لحل الأزمة بشكل نهائي.

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