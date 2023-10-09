الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بجولة في العلمين.. انطلاق برنامج البناء التثقيفي لأئمة مطروح

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلق اليوم الإثنين، برنامج البناء التثقيفي لأئمة مديرية أوقاف مطروح بجولة ميدانية بمدينة العلمين الجديدة لعدد 120 إمامًا من أئمة مديرية أوقاف مطروح، بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، والمهندس أحمد حمدي نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، استعرض الأئمة جهود الدولة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، وما تم  فيها من تطوير وعمارة في كافة المجالات، حيث تم زيارة معالم مدينة العلمين الجديدة بداية من أبراج العلمين الجديدة، والمدينة التراثية، وكورنيش العلمين، وحي الداون تاون، وحي الفنادق، والحي اللاتيني، واختتمت الجولة بانعقاد المقرأة النموذجية بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، والذي تم بناؤه على أحدث نظم العمارة الإسلامية الحديثة.

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وخلال الجولة، أشاد أئمة مديرية أوقاف مطروح بما شاهدوه من إنجازات تبهر العالم، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي المعرفي بجهود الدولة المصرية في كافة المجالات، وأن مصر تشهد نقلة حضارية عظيمة.

البناء التثقيفي لأئمة مديرية أوقاف مطروح مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة لعدد 120 إمام ا من أئمة مديرية أوقاف مطروح المدينة التراثية

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