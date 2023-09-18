35 من الأئمة الجدد يطلبون العمل فى شمال سيناء.. ووزير الأوقاف يوافق

طلب خمسة وثلاثون إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن.

ووافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على طلبهم وشكرهم عليه، متمنيًا لهم كل التوفيق.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، بالأئمة الجدد، دفعة الشيخ محمد متولي الشعراوي، بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة.

وهم:

1. أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية

2. مصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية

3. أحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء

4. محمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية

5. أحمد رضا السيد السيد - الشرقية

6. إسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة

7. عبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم

8. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية

9. محمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية

10. محمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية

11. عوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية

12. أحمد محمد أحمد محمد - قنا

13. محمد جابر صالح سيد - بني سويف

14. إسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية

15. أحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية

16. محمد ثروت سلامه أبوحامد - بني سويف

17. أحمد السيد حسن سليمان - الشرقية

18. أحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج

19. محمد على تمساح عطا - قنا

20. أحمد فهمى بكر محمد - الشرقية

21. محمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا

22. محمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية

23. خالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة

24. عمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة

25. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية

26. محمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية

27. محمد أشرف محمود أبوالفتح - القليوبية

28. عبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج

29. حمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية

30. حسام أشرف محمد محمد - المنوفية

31. محمود السيد محمود على - الأقصر

32. محمود صلاح أحمد سليمان - قنا

33. أحمد أبوالعزايم قرني جودة - بني سويف

34. مصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية

35. إسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية