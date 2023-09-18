الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

35 من الأئمة الجدد يطلبون العمل فى شمال سيناء.. ووزير الأوقاف يوافق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

طلب خمسة وثلاثون إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن.

ووافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على طلبهم وشكرهم عليه، متمنيًا لهم كل التوفيق.

txt

وزير الأوقاف: الكلمة مسئولية وأمانة سواء صدرت من مثقف أو إعلامى أو عالم دين

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، بالأئمة الجدد، دفعة الشيخ محمد متولي الشعراوي، بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة.

 وهم:

1. أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية
2. مصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية
3. أحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء
4. محمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية
5. أحمد رضا السيد السيد - الشرقية
6. إسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة
7. عبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم
8. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية
9. محمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية
10. محمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية
11. عوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية
12. أحمد محمد أحمد محمد - قنا
13. محمد جابر صالح سيد - بني سويف
14. إسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية
15. أحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية
16. محمد ثروت سلامه أبوحامد - بني سويف
17. أحمد السيد حسن سليمان - الشرقية
18. أحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج
19. محمد على تمساح عطا - قنا
20. أحمد فهمى بكر محمد - الشرقية
21. محمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا
22. محمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية
23. خالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة
24. عمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة
25. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية
26. محمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية
27. محمد أشرف محمود أبوالفتح - القليوبية
28. عبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج
29. حمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية
30. حسام أشرف محمد محمد - المنوفية
31. محمود السيد محمود على - الأقصر
32. محمود صلاح أحمد سليمان - قنا
33. أحمد أبوالعزايم قرني جودة - بني سويف
34. مصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية
35. إسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمدمتولي الشعراوي شمال سيناء محمد مختار جمعة الشيخ محمدمتولي الشعراوي

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

بعد صرف مستحقاته.. أحمد سيد زيزو يمدد تعاقده مع الزمالك لموسم إضافى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى