الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث هاتفيًا مع مستشار النمسا جهود احتواء الموقف بين فلسطين وإسرائيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من كارل نيهامر، مستشار النمسا، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها، دوليًا وإقليميًا، لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا السياق أكد  الرئيس السيسي ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الأمر الذى يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

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