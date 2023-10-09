الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: التوتر والطاقات السلبية سببه هجر القرآن

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن التوتر والمشاكل والطاقات السلبية، سببها أننا هجرنا المصحف والقرآن، وتوقفنا عن سماعه.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بسماعك القرآن تنال رحمة الله، وتنال الهداية.

قصة الطفيل بن عمرو الدوسي ودعوته للإسلام بعد سماعه للقرآن

وحكى أن الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس، رغم تحذير قريش له من السماع إلى النبي محمد وتخويفه من أنه إذا سمع ما يقول سيتعرض لمشاكل في حياته، حتى ملأ أذنيه بالقطن كي لا يسمعه، لكن أبى الله إلا أن يسمعه بعض كلامه، فكان رد فعله أن قال "ثكلتني أمي، أنا رجل حكيم عاقل، أميز الحسن من القبيح"، فأزال القطن من أذنه، وخرج في أثر النبي حتى وصل بيته، ودخل على النبي في البيت، فقال "حذروني منك، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قولك، وأعجبت به، فأعرض عليّ".

وأردف عبدالمعز: "النبي تلى عليه القرآن وعرض عليه الإسلام، فنطق الشهادتين، سمع القرآن، وآمن بالرسول، وقال له يا رسول أنا امرؤ مطاع في قومي، سأدعوهم إلى الله، وطلب منه أن يدعو الله أن يجعل له أمارة، وعاد إلى قومه، فآمن أبوه وزوجته، وظل يدعو قومه للإسلام، حتى عاد للنبي سنة 7 هجرية، في المدينة المنورة، ومعه 80 بيتًا مسلمًا، ومنهم أبوهريرة، راوي الأحاديث".

وختم: "ببركة سماع الطفيل بن عمرو الدوسي للقرآن أدخل إلى الإسلام 80 بيتًا، لأن الاستماع للقرآن مصدر الرحمة والهداية".

القرآن المصحف رمضان عبدالمعز التوتر الطفيل بن عمرو الدوسي

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