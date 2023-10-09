الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعيين كارم محمد سعد مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

كارم محمد سعد
كارم محمد سعد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين كارم محمد سعد عبدالفتاح أبومحمد، مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة، بموجب القرار رقم 434 لسنة 2023، والذي تضمن تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج، على درجة مندوب مساعد.

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

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بالأسماء.. تعيين 90 مندوبًا مساعدًا من المتظلمين بهيئة قضايا الدولة

وكشف القرار الصادر منذ قليل عن أن المقبولين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة.

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رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كارم محمد سعد هيئة قضايا الدولة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٣ أقدمية المندوبين المساعدين درجة مندوب مساعد وزير العدل خريجي كليات الحقوق

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