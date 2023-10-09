تعيين كارم محمد سعد مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين كارم محمد سعد عبدالفتاح أبومحمد، مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة، بموجب القرار رقم 434 لسنة 2023، والذي تضمن تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج، على درجة مندوب مساعد.

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

وكشف القرار الصادر منذ قليل عن أن المقبولين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة.