"المؤتمر" يحذر من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية

حذر الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024، قائلا: "تلاحظ مؤخرا تحرير بعض المواطنين توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين".

وأشاد غنيم، بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) بعد تكثيف التحريات وإلقاء القبض عليهم أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك من يريد أن يعمل بالمخالفة للقانون، متسائلا: "هل من يقوم بتزوير التوكيلات يستحق حتى أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟".

وكان قد صرّح مصدر أمنى بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقد عثر بحوزتهم على إجمالى "596" نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.

يذكر أن الدستور نص على أن من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية عليه أن يحصل على تزكية 20 نائب بمجلس النواب أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل.