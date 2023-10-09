الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القصب

محصول القصب
محصول القصب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

توصيات مزارعي القصب

وتمثلت التوصيات في الآتي:
• الاستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.
• الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي (15 أكتوبر) حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة منه عند الزراعة في المواعيد المناسبة.

المحاصيل البقولية 

• البدء في زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير نقرا على الريشة البطالة.
• إحكام الري ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.
• تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها وخاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة فى الأرض الخفيفة (الصفراء).

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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