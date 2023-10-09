ارتفاع أسعار النفط بعد "طوفان الأقصى"

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر البرميل أكثر من 3 دولارات ما يعادل نسبة تقدر بحوالي 4%، هذا الارتفاع السريع جاء نتيجة تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في بداية الأسبوع، هذه الأحداث أثرت بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية.

أسعار النفط اليوم

في بداية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» بنسبة 4.94%، مسجلة 88.76 دولار للبرميل، لكنها تراجعت سريعًا بنحو دولار واحد لتصل إلى 87.72 دولار للبرميل.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد بدأ التعاملات بارتفاع يبلغ 5.11% ووصل إلى 87.02 دولار للبرميل، ثم تراجع بأقل من دولار ليصل إلى 86.15 دولار للبرميل.

سبب الارتفاع:

يعكس هذا الارتفاع في أسعار النفط تغييرًا حادًا في اتجاه السوق بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار الأسبوع الماضي، حيث هبط سعر خام برنت بنسبة 11% وخام غرب تكساس بأكثر من 8%، وذلك بسبب المخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة على الطلب العالمي على النفط.

تأثير التوترات الجيوسياسية:

وتسببت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصةً اشتباكات حماس مع قوات الاحتلال، في زيادة عدم اليقين، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في السلع الأساسية مثل النفط، وقد توقع محللون زيادة في التقلبات في أسعار النفط في المستقبل.

محللون من بنك "إيه.إن.زد" الأسترالي أشاروا في مذكرة للعملاء إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا على استقرار أسعار النفط العالمية، وأكدوا أن هذه التطورات قد تزيد من حدة التقلبات في أسواق النفط.

من جهة أخرى، أشار فيفيك دهار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي،، إلى أن لهذا الصراع تأثيرًا كبيرًا على أسواق النفط، ولكي يكون لهذا التأثير دائمًا ومستدامًا، يجب أن يرتبط بانخفاض مستمر في إمدادات النفط أو بتغييرات هامة في نقله.

وأضاف دهار: "إذا تم ربط الدول الغربية رسميًا بين حماس والمخابرات الإيرانية في هذا الهجوم، فإن هذا قد يعرض إمدادات وصادرات النفط الإيرانية لمخاطر سلبية وتداولات مضطربة في المستقبل القريب".