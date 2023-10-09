الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المستوردين": السلع المخفضة لها مردود إيجابى على ميزانية المواطن البسيط

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية استراتيجية لا يستغني عنها المواطن ستعمل على خفض معدل التضخم وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 15 إلى 25% مقارنة بسعرها بالسوق الحرة.

وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن السلع التي تم الإعلان عن تخفيضها سلع يستهلكها المواطن بشكل يومي، وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط.

وأوضح أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة في خفض الأسعار والمسئولية المجتمعية.

مدبولي: التوافق على تخفيض 7 سلع أساسية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءًا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25% وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان- الجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

الاقتصادية التضخم التجارية المواطن الاسرة

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