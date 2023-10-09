الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس أنذرونيكوس وزوجته أثناسيّا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القديس أنذرونيكوس وزوجته أثناسيّا، ووُلد القديس أنذرونيكوس في أنطاكية سورية، ونسك مع زوجته القدّيسة أثناسيَّا في براري مصر، ورقد في القرن الخامس وقد طعن في السن.

وذلك بالاضافة الى الاحتفال بذكرى القدّيس الرسول يعقوب بن حلفى، ويميّز بعض آباء الكنيسة الشرقيّة، ولا سيّما القديسان أبيفانيوس القبرصيّ وغريغوريوس النيصيّ، الرسول يعقوب بن حلفى من الرسول يعقوب أخي الربّ. وهذا ما يفسّر التذكار الخاص الذي للأوّل، وتحتفل به الكنيسة الشرقيّة اليوم. والواقع انه ليس هناك سوى رسولين باسم يعقوب: يعقوب بن زبدى وأخي يوحنا الإنجيليّ، ويعقوب بن حلفى نسيب الرب وأوّل أسقف على أورشليم.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

"يا إخوتي، أنظروا من حولكم... لِمَ نجد الكثير من التغييرات والنضالات، والعديد من الشِيَع والعديد من قوانين الإيمان؟ لأنّ البشر غير راضين وقلقين. ولِمَ هم قلقون، كلٌّ بمزموره، وعقيدته، ولغَتِه، ووَحْيِهِ، وتحليله؟ إنّهم قلقون لأنّهم لم يجدوا ما يبحثون عنه. يا للأسف! هذا هو الوضع فعلاً في بلدنا المعروف بأنّه بلد مسيحيّ: لم يكتسب عدد كبير من الناس أيّ شيء من الإيمان، غير عطشٍ إلى ما لا يملكون، وتوقٍ إلى بلوغ السلام الحقيقي، وما يخلّفه هذا العطش من حمّى وتخبّط. كلّ هذا لم يوصلهم بعد إلى وجود الرّب يسوع المسيح، الذي هو "الفرح التامّ" "والنَعيم على الدَّوام".

لو كانوا قد تغذّوا من "خبز الحياة" وتذوّقوا الشّعاع اللّذيذ، لكانت عيونهم انفتحت كما انفتحت عينا يوناتان ولكانوا عرفوا مخلّص البشر. لكن لكونهم لم يفهموا هذه الأمور المرئيّة، عليهم البحث أكثر، وهم ما زالوا تحت رحمة الإشاعات الآتية من بعيد.

إنّه مشهدٌ محزنٌ: يرزح شعب الله على التلال "مِثْلَ خِرَافٍ لا رَاعِيَ لَهَا". وعوض أن يبحث في الأماكن التي لطالما تردّد إليها الربّ وفي المسكن الذي أسّسه، فإنّه يهتمّ بالمسائل البشريّة، ويتبع مُرشدين غرباء ويسمح لآراء جديدة بأن تسيطر عليه، ويصبح لعبة الصدفة أو مزاج اللحظة وضحيّة الإرادة الشخصيّة. إنّه قلق جدًّا، ومحتار تسيطر عليه الغيرة، "تَتقاذَفُه أَمْواجُ المَذاهِب وَيعبَثُ بِهِ كُلُّ رِيح فيَخدَعُه النَّاسُ ويَحتالونَ علَيه بِمَكرِهِم لِيُضِلُّوه" كلّ ذلك يحصل بسبب عدم البحث عن "رَبٍّ واحِدٍ وإِيمانٍ واحِدٍ ومَعْمودِيَّةٍ واحِدة، وإِلهٍ واحِدٍ أَبٍ لِجَميعِ الخَلْقِ وفوقَهم جَميعًا، يَعمَلُ بِهم جَميعًا وهو فيهِم جَميعًا" وحيث فيه "يجدون الراحة لأنفسهم" .

الكنيسة البيزنطية القديس أنذرونيكوس زوجته أثناسي ا القرن الخامس يعقوب بن حلفى

مواد متعلقة

تفاصيل التوسعات الجديدة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلاد المهجر

الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إعلان قداسة القديس دانيال كومبوني بأسوان

الأنبا باسيليوس يترأس قداس سيامة شمامسة جدد بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الموازنة في مصر يحتفلون بعيد القديسة بيلاجيا المعترفة

في احتفالات اليوم.. اللاتينية: الله يزيل كل ما يضر حولنا

مع ذكراه.. تعرف على كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل اليوم بذكرى القديسة بلاجيا

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس اسطاثيوس وولديه وزوجته

الأكثر قراءة

محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": لم يعبر أحد من الفلسطينيين الحدود المصرية

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

الإعلام الإسرائيلى: 900 قتيل على الأقل منذ انطلاق "طوفان الأقصى"

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 13 مواطنا بينهم طفل في المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة