حملة نظافة شاملة بمركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة شاملة لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وأيضًا تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

تمت هذه الحملة بالتعاون مع وحدات المجلس المحلي، حيث تم استخدام معداتهم ومواردهم لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية في هذه العملية، وقد أكد عادل فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة، أن الهدف من هذه الحملة هو رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، وتحسين حالة الطرق وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في جميع المراكز والمدن، يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

تعد هذه الجهود المستمرة في مجال النظافة وتحسين البيئة إشارة إيجابية إلى التزام السلطات المحلية برفع مستوى الحياة وراحة المواطنين. تساهم هذه الجهود في تحقيق بيئة أكثر نظافة وجاذبية، وتعكس الاهتمام بصحة المجتمع ورفاهيته.

يجب أن يتم تقدير الجهود المبذولة من قبل الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى في هذه الحملة الناجحة. وعلى المواطنين أنفسهم أن يلتزموا بالحفاظ على نظافة البيئة والمساهمة في الحفاظ على نتائج هذه الجهود على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 300 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.