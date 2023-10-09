الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة فيلا سكنية بالوايلى

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة فيلا في منطقة الوايلى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

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تفاصيل إحالة موظف و3 متهمين للجنايات بتهمة سرقة مندوب شحن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة، وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه)، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية" (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه - 2 هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

لأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة سرقة محكمة جنوب القاهرة النيابة العامة

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