الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر يتيح خدمات الدفع الإلكترونى على منصة "مبادرة تسوية مواقف التجنيد"

بنك مصر
بنك مصر

في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتدعيمًا لسياسة الدولة المصرية في تقديم كل التسهيلات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية، وتيسيرًا على مقدمي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بالخارج، فقد تمت إتاحة الدفع باستخدام البطاقات البنكية الأجنبية من خارج مصر مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة وزارة الخارجية لتسوية المواقف التجنيدية بالتعاون مع بنك مصر.

ويعد تقديم هذه الخدمة تعزيزًا لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي، كما يعد استكمالًا لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية في مختلف المجالات والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030. 

وحقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع إلى 440 ألف نقطة بيع، وأكثر من 2000 موقع إلكتروني وتطبيق هاتف، و1.5 مليون محفظة إلكترونية، وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.

 

 

يذكر أن بنك مصر يتقدم في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ويدعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية لتسهيل عملية الخدمات المصرفية والمالية للعملاء، وهذا يسهم بشكل كبير في تقديم خدمات مصرفية ومالية متطورة وسهلة. يوسع البنك نطاق خدماته الرقمية للعملاء، ويسعى دائمًا لتطوير خدماته والتوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية، والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية.

كما يحرص بنك مصر دائمًا على المشاركة بفاعلية في المبادرات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث تعكس قيم واستراتيجيات عمل البنك التزامه بالتنمية المستدامة، وذلك استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.

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