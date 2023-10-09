مدير مستشفى الشفاء فى غزة: الوضع خطير.. ونطالب مصر بالتدخل لإنهاء العدوان

طالب الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء بغزة، مصر، بالتدخل العاجل في إنهاء هذا العدوان، والإمداد بالمستلزمات الطبية والمستشفيات الميدانية؛ لأن الوضع خطير جدًا.

وقال أبوسليمة، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن أعداد الشهداء والجرحى ترتفع في كل دقيقة وكل ثانية، حيث إن عدد الشهداء بلغ 493 شهيدًا، وأكثر من 2400 مصابًا، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى أماكن المصابين الفلسطينيين بقطاع غزة.

المستشفيات غير قادرة على استقبال الشهداء والجرحى

وأضاف مدير مستشفى الشفاء بغزة، أن المستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال الشهداء والجرحى بسبب الضغط الكبير منذ أمس الأول، منوهًا بأن الوضع الصحي صعب في قطاع غزة، وهناك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والعمليات والطواقم الطبية.

وأوضح مدير مستشفى الشفاء بغزة، أن جيش الاحتلال يمنع وصول الطواقم الطبية بسهولة إلى المستشفيات، منوهًا بأن كل ذلك يرهق المنظومة الصحية، ويجعلها في وضع خطر وحرج.

ولفت مدير مستشفى الشفاء بغزة، إلى أن أغلب المصابين من الأطفال والنساء، وجميع الإصابات حرجة جدًا وتحتاج إلى أكثر من تخصص للتعامل معها، منها مخ وأعصاب، جراحة عامة، وغيرهما، في ظل وضع صحي شبه منهار.