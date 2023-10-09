صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب والقدس وعسقلان واستدعاء 30 ألف جندى احتياط

قررت الحكومة الإسرائيلية، تشكيل حكومة طوارئ مصغرة للتعامل مع الوضع في غزة، وسط صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود وبئر السبع.

استدعاء 30 ألف جندى احتياط

ووفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، فإن جيش الاحتلال، قرر أن يستدعي 30 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها، معلنين عن ارتفاع عدد القتلى بين عناصره إلى 35، جراء القصف على عسقلان.

وفي سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت على الأقل 40 مواطنًا، توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وأريحا، ورام الله والبيرة، والقدس.

حملة اعتقالات واسعة فى الضفة

وقال نادي الأسير، إن جزءًا من المعتقلين أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال، ومنهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان من بينهم الأسير السابق رائد ريان من بلدة بيت دقو، الذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 113 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وكان الاحتلال قد أفرج عنه في شهر تموز المنصرم.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه، في ظل العدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا، إذ شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال السياسة الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالمواطنين، والانتقام منهم، ولتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

يشار إلى أن الاحتلال قرر بموجب أمر عسكري، زيادة مدة التوقيف الأولى بحق المعتقلين الجدد من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع المعتقلين من لقاء المحامي لمدة أربعة أيام.

جدير بالذكر أن الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، اعتقل أكثر من 5400 مواطن.