الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب والقدس وعسقلان واستدعاء 30 ألف جندى احتياط

هجوم كتائب القسام
هجوم كتائب القسام عل تل ابيب

قررت الحكومة الإسرائيلية، تشكيل حكومة طوارئ مصغرة للتعامل مع الوضع في غزة، وسط صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود وبئر السبع.

 استدعاء 30 ألف جندى احتياط

ووفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، فإن جيش الاحتلال، قرر أن يستدعي  30 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها، معلنين عن ارتفاع عدد القتلى بين عناصره إلى 35، جراء القصف على عسقلان.

وفي سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت على الأقل 40 مواطنًا، توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وأريحا، ورام الله والبيرة، والقدس.

 حملة اعتقالات واسعة فى الضفة

وقال نادي الأسير، إن جزءًا من المعتقلين أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال، ومنهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان من بينهم الأسير السابق رائد ريان من بلدة بيت دقو، الذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 113 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وكان الاحتلال قد أفرج عنه في شهر تموز المنصرم.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه، في ظل العدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا، إذ شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال السياسة الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالمواطنين، والانتقام منهم، ولتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

يشار إلى أن الاحتلال قرر بموجب أمر عسكري، زيادة مدة التوقيف الأولى بحق المعتقلين الجدد من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع المعتقلين من لقاء المحامي لمدة أربعة أيام.

 جدير بالذكر أن الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، اعتقل أكثر من 5400 مواطن.

حكومة الحكومة الاسرائيلية غزة صفارات الإنذار

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لبحث الأوضاع بالأراضى المحتلة غدًا

"القاهرة الإخبارية": تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

اللواء محمد الشماع يكشف بطولات الكتيبة 85 مظلات فى الثغرة جنوب الإسماعيلية

بعد انتشارها بفرنسا.. استشارى جلدية يوضح كيف نتعامل مع "البق" فى حال ظهورها

أستاذ جامعي يكشف تفاصيل إدراجه ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميًا لعام 2023

استشارى إرشاد نفسى: الحزن والتشاؤم الكثير يؤديان للوفاة

"الدير الأبيض".. حكاية أشهر أثر قبطي أُنشىء على أنقاض مدينة فرعونية (فيديو)

مراسل "dmc" يكشف آخر مستجدات تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبى لمسار القضاء على فيروس "سى"

جيش الاحتلال: استدعاء 300 ألف جندى احتياط فى أكبر عملية من نوعها

كتمت أنفاسهما ببطانية.. عجوز أجنبية تنهي حياة حفيديها التوأم بالطالبية

موعد حفلة تخرج كلية الشرطة 2023 وأبرز الحضور

ضمان شخصي.. كيف تفاوض الرئيس مع شركات البترول الأجنبية للعمل بالحقول المصرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام! (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة