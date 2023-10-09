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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جمهوري بتعيين 41 معاونا للنيابة العامة تظلمات 2019

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 432 لسنة 2023 بتعيين 41 معاونًا للنيابة العامة تظلمات دفعة 2019

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعتمد الحركة القضائية لأعضاء النيابة والمحامين العموم، كما عقدت الجمعية العمومية لرؤساء محاكمة النقض والاستئناف.

 

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بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

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بالأسماء.. تعيين 90 مندوبًا مساعدًا من المتظلمين بهيئة قضايا الدولة

وسبق أن أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة (من الجنسين) بتقدير عام جيد على الأقل، على ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وذلك طبقًا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

قرار جمهورى تعيين 41 معاونا للنيابة العامة تظلمات 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية

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