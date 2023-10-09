أحمد سويلم لـ"الشاهد": علمت بوفاة جمال عبدالناصر وأنا على الجبهة

قال الشاعر أحمد سويلم، إنه استمر على الجبهة إلى يونيو 1974 ولم ينزل إلا حين استقرت الأمور تمامًا وأصبح هناك أمان.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه علم بوفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو في الوحدة، وطُلب ترشيح أحد الضباط ليكون في استقبال الوفود العالمية في جنازة عبدالناصر.

وتابع، أنه اختير للوقوف على كوبري قصر النيل مع الضباط الآخرين ومشاهدة كل الضيوف الذين شاركوا في الجنازة والتي وصفها بأنها كانت جنازة تاريخية.

وأكد أن وفاة عبدالناصر كانت حافزًا للجنود على الجبهة للحرب لأنه كان يريد أن يعلن عن الحرب ولكن الموت لم يمهلمه وأكمل السادات بعده وسيطر الحزن الكبير على الجبهة ومعناه أن نحقق الهدف الذي كان يريده.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.