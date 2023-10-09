الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: مقتل 3 أمريكيين فى هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل

هجوم الفصائل الفلسطينية
هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل

أكدت شبكة سى إن إن الأمريكية مقتل 3 أمريكيين على الأقل فى هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل.

وأعلنت أمريكا وبريطانيا فرنسا والمكسيك أمس الأحد، وجود رهائن من مواطنيها لدى الفصائل الفلسطينية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قرر تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات الفصائل الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأبلغ الرئيس الأمريكى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاجون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

شبكة سي إن إن إسرائيل فرنسا بريطانيا أمريكا سي ان ان المكسيك

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