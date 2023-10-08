حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشكر المؤيدين لدعمه في الانتخابات

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر الصفحة الرسمية للحملة على موقع “فيسبوك”، إن مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا، ونحن واثقون أننا سنحقق الحلم معًا نحو مصر قوية ومزدهرة.

وأضافت الحملة أنه بدأت أمس أولى الخطوات بتسليم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة والمستشار القانوني لها، أوراق الترشح الخاصة بالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعقبها إقامة المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، مؤكدين أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون تعاون وجهود مجموعة من الشباب المصري المجتهد، الذين عملوا بتفانٍ واجتهاد على فرز وتجميع هذه الأوراق وإنجاز هذا الإجراء الهام.

كما تتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالامتنان والشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا تأييداتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضافت الحملة: "إن دعمكم وثقتكم هما القوة التي تدفعنا لمواصلة العمل الجاد وتحقيق طموحاتكم في بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة".