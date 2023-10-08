الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشكر المؤيدين لدعمه في الانتخابات

جهود الحملة الانتخابية
جهود الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر الصفحة الرسمية للحملة على موقع “فيسبوك”، إن مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا، ونحن واثقون أننا سنحقق الحلم معًا نحو مصر قوية ومزدهرة.

وأضافت الحملة أنه بدأت أمس أولى الخطوات بتسليم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة والمستشار القانوني لها، أوراق الترشح الخاصة بالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعقبها إقامة المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، مؤكدين أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون تعاون وجهود مجموعة من الشباب المصري المجتهد، الذين عملوا بتفانٍ واجتهاد على فرز وتجميع هذه الأوراق وإنجاز هذا الإجراء الهام.

كما تتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالامتنان والشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا تأييداتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضافت الحملة: "إن دعمكم وثقتكم هما القوة التي تدفعنا لمواصلة العمل الجاد وتحقيق طموحاتكم في بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة".

مصر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة