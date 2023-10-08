ما هي محددات الدور المصري في القضية الفلسطينية؟.. تقرير يوضح

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الأحد، تقريرًا ملخصًا عن محددات الدور المصري في القضية الفلسطينية منذ عام 2014، والتي تشمل رفض واستنكار الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، والتأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

واتضح من خلال التقرير الذي عرضته "إكسترا نيوز"، أن مصر تؤكد على أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن صيانة حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.



وأشار التقرير إلى وقف أي ممارسات تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، ووقف أي ممارسات تسعى لتهجير أهلها.