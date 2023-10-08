بالأرقام.. محطات في مساندة مصر للقضية على الفلسطينية منذ 1962

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الأحد، تقريرًا ملخصًا عن محطات في مساندة مصر للقضية الفلسطينية، واتضح أنه في عام 1962 دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة، وفي عام 1970، تم قبول مبادرة روجرز التي تضمنت ضرورة إحلال السلام.



وأكد التقرير أنه في عام 1972، اقترح الرئيس محمد أنور السادات إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، وفي عام 1977، تحدث الرئيس السادات أمام الكنيست عن الحقوق العربية، وفي عام 1988، تم إعلان وثيقة قيام الدولة الفلسطينية تطبيقًا لدعوة مصرية، وفي عام 1989، طرح الرئيس الأسبق مبارك خطته للسلام، كما رحبت مصر في نفس العام بمبادرة جيمس بيكر لإجراء حوار بين الجانبين.



وأشار التقرير إلى أنه في عام 1993، شاركت مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو بين الجانبين، وفي عام 1995، تم توقيع بروتوكول القاهرة لنقل صلاحيات للسلطة الفلسطينية، وفي عام 1997، تم التوقيع على اتفاق الخليل حول الترتيبات الأمنية، وشاركت مصر في مبادرة لرفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة، وفي عام 1998، تم طرح مبادرة مصرية – فرنسية لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ السلام، كما ساندت مصر المطالبة بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن".



أما في عام 2001، تم إطلاق مبادرة مصرية أردنية لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام، وفي عام 2002، تم اقتراح إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في 2003، كما شاركت مصر في جهود إقرار خطة خريطة الطريق، وفي عام 2003، أيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الجانبين، وفي عام 2004، طرحت مصر القيام بدور مباشر في انسحاب إسرائيل من غزة.

وفي عام 2008، أكدت مصر ضرورة وجود إطار زمني محدد لعملية التفاوض، وفي عام 2009، قال مبارك لأوباما إن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل.