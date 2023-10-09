الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بمستقبل وطن: الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي تعتمد على الشفافية

المهندس على جبر
المهندس على جبر

أكد المهندس على جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن مؤتمر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أظهرت الكثير من الشفافية، وكشف كافة المعلومات الخاصة بالحملة وطريقة عملها، خاصة أن ما يحدث ينقل صورة وطريقة تليق بالدولة المصرية، ويمثل تدشين تاريخي لحملة رئاسية تقوم على التواصل  مع الجميع والتفاعل مع الجمهور.

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قال "جبر"، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي استند على قاعدة شعبية ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما كشفه المستشار محمود فوزي، الممثل القانوني للحملة الانتخابية، بأن التوكيلات التي تم تحريرها شملت كل الفئات، وأن الغالبية كانت من المرأة والشباب، وهو ما يؤكد دعم الشعب المصري للرئيس السيسي بعد نجاحه في تحقيق الأمن والاستقرار خلال السنوات الماضية.

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وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، أن من أسباب دعم الشعب المصرى للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، هو قدرته على الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ركزت على أهم ملامح الحملة وشملت العديد من الأرقام والبيانات عن أداء الحملة فيما يتعلق بالتوكيلات والتزكيات، كما ركزت بشكل أساسي على تعزيز الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح "جبر"، أن الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي كشفت أيضا عن إرادة الرئيس السيسي لبناء مصر الجديدة وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات عبر تعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن حصول الرئيس السيسي على أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة، و740 ألف تأييد من ضمن المليون والـ 131 ألف تأييد التى حصل عليها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي من السيدات، أكبر دليل على ما حققته الدولة المصرية من تمكين ذهبي غير مسبوق لتلك الفئات.

المهندس علي جبر حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر صحفي

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