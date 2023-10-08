الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

راحة سلبية 4 أيام للاعبى بيراميدز بعد الفوز على إنبى

بيراميدز
بيراميدز

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤ أيام خلال فترة التوقف الدولية الحالية وبعد الفوز على إنبي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزًا هامًا على حساب إنبي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي، ليحصد الفريق ٣ نقاط غالية.

وسجل الدولي الكونغولي ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة من تسديدة بالرأس بعد عرضية المدافع الدولي محمد حمدي في الشوط الأول.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل بملعب النادي في الدفاع الجوي، تحضيرًا للمباراة التي تلي التوقف أمام فيوتشر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

واختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سامى، المدافع الدولي بالفريق، خلال مباراة اإنبي في الدوري.

وخرج سامى مصابًا في الشوط الثاني للقاء إنبي في الجولة الثالثة بالدوري وشارك بدلًا منه المدافع محمود مرعي.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سامى عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني.

وشدد على أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعاني منها المدافع.

انبى بيراميدز الدوري الممتاز الدولي الكونغولي ماييلي وسجل ماييلي هدف بيراميدز الوحيد

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طبيب بيراميدز: إصابة أحمد سامي عبارة عن جذع في أربطة الكاحل

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