الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة المرشدين تقدم العزاء إلى أسرة شهيد الواجب "سيد الخوالقة"

شهيد الواجب سيد الخوالقة
شهيد الواجب سيد الخوالقة

قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إنه تم التواصل مع أسرة الفقيد سيد الخوالقة، المرشد السياحي شهيد الواجب، الذي راح ضحية حادث الإسكندرية اليوم، وأسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين والمرشد السياحي المرافق، موضحا أن النقاية قدمت واجب التعازي لأسرة الفقيد.

وأضاف عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن النقابة تدرس حاليا ما الذى يمكن تقديمه لأسرة الفقيد، ومخاطبة الدولة فى ذلك، وخاصة أنه لقى حتفه لتادية مهام عمله وواجبة كمرشد سياحى، والنقابة تتابع مع الجهات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث. 

كما نعت نقابة المرشدين بمحافظة الأقصر زميلهم سيد كامل الخوالقة على صفحتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد مصرعه فى حادث عمود السوارى صباح اليوم.

نقابة المرشدين السياحيين المرشدين السياحيين سيد الخوالقة حادث الإسكندرية عمود السواري

مواد متعلقة

إكسترا نيوز: حادث الإسكندرية قيد التحقيقات وكل المعلومات حول الحادث مجرد تكهنات

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة