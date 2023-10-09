نقابة المرشدين تقدم العزاء إلى أسرة شهيد الواجب "سيد الخوالقة"

قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إنه تم التواصل مع أسرة الفقيد سيد الخوالقة، المرشد السياحي شهيد الواجب، الذي راح ضحية حادث الإسكندرية اليوم، وأسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين والمرشد السياحي المرافق، موضحا أن النقاية قدمت واجب التعازي لأسرة الفقيد.

وأضاف عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن النقابة تدرس حاليا ما الذى يمكن تقديمه لأسرة الفقيد، ومخاطبة الدولة فى ذلك، وخاصة أنه لقى حتفه لتادية مهام عمله وواجبة كمرشد سياحى، والنقابة تتابع مع الجهات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث.

كما نعت نقابة المرشدين بمحافظة الأقصر زميلهم سيد كامل الخوالقة على صفحتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد مصرعه فى حادث عمود السوارى صباح اليوم.