الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابة مرشدي السياحة بالبحر الأحمر تحذر مندوبي الشركات ومرافقي الأفواج

نقيب المرشدين السياحيين
نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر

أصدرت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر بيانًا تحذيريًا لمندوبي شركات السياحة ومرافقي الأفواج السياحية داخل جولات السياح في مدينة الغردقة من عدم شرح المعالم السياحية للسياح، لما في ذلك من مخالفة للقانون وتعدٍ على مهنة المرشد السياحي الحاصل على ترخيص من وزارة السياحة ونقابة المرشدين السياحيين.

وأكدت نقابة المرشدين السياحيين في بيانها على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، طبقًا لنص قانون 121 لعام 1983، والذي أكد في المادة 2 أنه لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن حصل على ترخيص من وزارة السياحة ومقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين، حيث يُعاقَب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون، وتضاعف العقوبة في حال العودة.

من جانبه كشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن أزمة مناديب السياحة من غير أعضاء النقابة مستمرة مع نقابة المرشدين السياحيين حيث يُعد ذلك تجاوزاً للقانون المنظم لعمل شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، مؤكدًا ان الهدف الرئيسي والاساسي لنقابة المرشدين السياحيين هو الدفاع عن مصالح الأعضاء، ولا يجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أي مرشد سياحي لا يكون عضوا بالنقابة.

وتسعى نقابة المرشدين الي رفع المستوى العلمي للمرشدين، بجانب تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحي بما يكفل الصالح، والعمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، بجانب العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها، حيث يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحي طبقا للقانون.

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