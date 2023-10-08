الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: مصر تقوم بواجبها الدائم تجاه فلسطين والتأكيد على حل الدولتين

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن المزايدة على مصر لم تتوقف، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1968 نجد أن الإخوان كانوا يزايدون على الرئيس جمال عبدالناصر ويرسمون له صورًا كاريكاتورية.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر دولة كبيرة ودائمًا مطلوبة، وهناك تربص دائم بها، فكيف تصعد وتتوسع ويكون لها دور إقليمي، وطوال عمر مصر تقترح وتتشاور وتتبادل ويقومون بتقليدها.

وتابع أن الرئيس السيسي قال خلال مؤتمر ميونخ، إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر وللرئيس السيسي، ونتابع كلمات الرئيس السيسي في المحافل الدولية والتي لم تخل من الحديث عن القضية الفلسطينية وأنه لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين. 

مصر هي التي سعت للسلام في عام 1974 حفاظًا على المنطقة

وأشار إلى أن مصر هي التي سعت للسلام في عام 1974 حفاظًا على المنطقة، موضحًا أن مصر تقوم بواجبها الدائم تجاه فلسطين، والجميع على مستوى العالم والوطن العربي يناقشون مع الرئيس المشكلة الفلسطينية.

جمال الكشكي القضية الفلسطينية حل الدولتين الوطن العربى واجبها الدائم تجاه فلسطين

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