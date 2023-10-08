"عاملة عبيطة".. رنا سماحة تطرح أولى أغاني ميني ألبومها الجديد خلال أيام

تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الميني ألبوم الخاص بها، التي تحمل اسم "عاملة عبيطة"، من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت رنا مؤخرا من تسجيل الأغنية ووضع اللمسات النهائية رفقة صناعتها.

تفاصيل أغنية عاملة عبيطة لـ رنا سماحة

أغنية "عاملة عبيطة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

تفاصيل مينى ألبوم رنا سماحة

تتعاون رنا سماحة، في الميني ألبوم الجديد، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، و تقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتاد عليها الجمهور، واختارت رنا أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وقررت رنا، طرح المينى الألبوم تباعا على طريقة السينجل، كل عدة أسابيع أغنية.

آخر أغنيات رنا سماحة.. طوب الأرض

كانت رنا سماحة، طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية والتى تحمل اسم طوب الأرض، تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني.