رنا سماحة تنتهى من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية «طوب الأرض»

انتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "طوب الأرض" فى أول تعاون مع شركة هورفات للإنتاج الفني.

"طوب الأرض" كلمات الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم وسامر أبوطالب، ومن المقرر طرحها خلال شهر فبراير المقبل بطريقة الفيديو كليب، إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة السينمائية فيلم “خرجوا ولم يعودوا” بطولة ويزو، حسني شتا، خالد عليش، مصطفى أبوسريع، صولا عمر،شمبر، رنا سماحة، طاهر أبوليلة، محمد علام، ياسر الرفاعي، موحه الحراق، الفيلم قصة صفاء هاشم، ومن تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، ديكور رمسيس سليم، إشراف عام رجب عارف، منتج فني عماد الريس، إنتاج شركة روا فيلم أيمن كشك، وتدور قصة الفيلم حول أحداث كوميدية ورومانسية.

كما طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم"حبيب مامي"، وذلك عبر موقع يوتيوب، وأهدت رنا الأغنية لنجلها الأول والذي أسمته "مالك"، نجل الملحن سامر أبوطالب، والأغنية استعانت فيها بأحداث حقيقية من الحمل والولادة وسبوع ابنها مالك، حيث وثقت رنا هذه اللحظات بتصويرها فيديو، وهي من ألحان محمد فخراني، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع جلال فهمي، وهندسة صوتية ماهر صلاح.



تقول كلمات الأغنية: "يا حبيب مامي وروح مامي جيت خليت الدنيا دي غير من وانت يدوب جوايا وانا طايرة من الفرحة دي طير حتة من الروح والقلب.. واخد كل التفكير عوضي من الدنيا يارب يخليك ليا وتبقي بخير ياختي ياختي ياختي عاللي جالي وبقا من بختي مهما يا سنيني يوم بوختي ضحكته تنورلي الدنيا ياختي ياختي ياختي عالدلع ده ده اللي جنن كل القعدة هبقا حاضناه ولأ مش باعده عنه يوم يوم ايه لأ ولا ثانية انا جهزتلك الاوضة وكلها زينة لحد الباب عايز تلعب دنا جايبة عشانك بص في كوم العاب عيش كسر فيها براحتك .. تاني يوم غيرها هيتجاب انت تقول ماما في ثانية هتتفتح كل الأبواب".