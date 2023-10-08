الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر الدعائى الرسمى لفيلم "آل شنب" تمهيدًا لعرضه بمهرجان الجونة

فيلم آل شنب
فيلم آل شنب

طرحت شركة “سينرجي فيلمز” البوستر الدعائي الرسمي للفيلم السينمائي “آل شنب”، تمهيدًا لعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر على البوستر الدعائي لفيلم آل شنب أبطال المسلسل كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة لبلبة، والفنان محمود البزاوي، والفنانة سوسن بدر والتي ظهرت وهي مرتدية الحجاب، والفنان خالد سرحان وغيرهم.

يعرض فيلم “آل شنب” ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السادسة بمهرجان الجونة والمقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري .

قصة وأحداث فيلم آل شنب

الفيلم يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها،  يموت أحد أفراد العائلة فجأة، مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

أبطال وصناع فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، سيناريو أيتن أمين وأحمد رءوف وإسلام حسام.

مهرجان الجونة السينمائي


تقام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري، ويعتبر مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.


 

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