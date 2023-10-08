كاتب صحفى: الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يزعزع استقرار الشرق الأوسط

قال أحمد جمعة، الكاتب الصحفي، إن الثوابت المصرية التي تعمل عليها البلاد وفق الدبلوماسية المصرية، هي ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربي التي أعلنت المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2022، بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين إلى مساكنهم.



وأضاف "جمعة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعيد، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه خلال الفترة الأخيرة رفض الجانب الإسرائيلي بشكل كلي الجلوس على طاولة المفاوضات والعودة إلى مسار السلام التي دعت إليه القاهرة.



وأوضح الكاتب الصحفي أن الحكومة اليمينة المتطرفة التي يقودها نيتنياهو تعتبر هي السبب في الرئيسي في تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط، وكان لذلك تداعيات كثيرة في المنطقة، بالتزامن مع التدخلات الخارجية والإقليمية التي سعت إلى إشعال الإقليم مجددًا، من خلال استخدام ورقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.