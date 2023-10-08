ضبط 48 طن أسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية والثلاجات للتأكد من جودة السلع واللحوم والأسماك المعروضة ومطابقاتها للمواصفات، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بحملة اليوم الأحد على الثلاجات بمركز كفر الدوار.

حيث أسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر أسماك هورس ماكريل وكبدة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحريز المضبوطات التي تزن 48 طن، وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.