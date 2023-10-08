الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد سليمان عبدالمالك: أوشكنا على إنهاء تصوير "صوت وصورة".. ومتحمس لعرضه

محمد سليمان عبد المالك
محمد سليمان عبد المالك

أعرب المؤلف محمد سليمان عبدالمالك عن تحمسه الشديد لعرض مسلسل "صوت وصورة" الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع  ونخبة من الفنانين، والمقرر عرضه يوم 14 أكتوبر المقبل.

 

وقال "عبدالمالك" في تصريح لـ"الدستور"، إنهم أوشكوا على إنهاء كل المشاهد، حيث لم يتبق لهم سوى أيام قليلة ليرفع المخرج محمود عبدالتواب شعار فركش، وذلك بالتزامن مع عرض العمل على شاشة dmc ومنصة واتش إت الإلكترونية، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وكانت قناة dmc قد أعلنت عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبدالتواب، حيث ما زال مخرج العمل يصور باقى مشاهد المسلسل، وقد أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة.

 

وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضًا فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسيء البعض استخدامه.

 

صوت وصورة محمد سليمان عبد المالك المؤلف محمد سليمان مسلسل حنان مطاوع

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