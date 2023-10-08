المستشار الإعلامى للأونروا: نعانى من مشكلة زيادة عدد النازحين بفلسطين

بسبب نقص التمويل

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا، إنه يوجد 73 ألف طالب يدرسون في 64 مدرسة تابعة لهم بـفلسطين، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع ازدياد الموجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف خلال صريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المدارس تقدم خدمات أساسية تعلق بالمياء وتقديم الأغذية والأغطية، مؤكدًا أن عملية نزوح الفلسطينيين تضع الأونروا في موقف محرج وذلك لأنه ليس في مقدوره بالوقت الحالي أن تتحمل آلالاف، لأن المدارس أعدت للدراسة وليس لتكون ملاذًا.

يوجد خطة طوارئ ومدارس تم إعدادها كمناطق إيواء

وأكد أنهم بحاجة لتمويل لأن الناس يأتون إليهم وقد تركوا كل شيء خلفهم وسيتم تقديم وجبات غذائية ومياه وطبابة وفراش لأعداد ضخمة بحاجة لميزانية، مشيرًا إلى أنهم كانوا مستعدين لهذه اللحظات ويوجد خطة طوارئ ومدارس تم إعدادها كمناطق إيواء.