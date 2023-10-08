الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: مسلحين فلسطينيين ما زالوا ينتشرون داخل إسرائيل

فلسطين
فلسطين

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا ينتشرون داخل إسرائيل قرب قطاع غزة، وأضاف المتحدث أنه تم القبض على عشرات آخرين، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ضرب 800 هدف لحماس في غزة ومقتل المئات من مقاتليها وأسر العشرات، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز. 

بينما أوردت وسائل إعلام فلسطينية، أن رشقات صاروخية جديدة مكثفة ومتتالية من قطاع غزة نحو مناطق إسرائيلية.

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وقالت السفيرة الامريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، نيكي هالي، إن "إسرائيل ليست هي التي تحتاج إلى أمريكا، بل إن أمريكا بحاجة إلى إسرائيل".

وأضافت في تصريحات إعلامية اليوم، أن على الأمريكيين أن يتذكروا أن إسرائيل ليست بحاجة إلى أمريكا. أمريكا تحتاج إلى إسرائيل. إسرائيل هي خط الدفاع الأمامي للنظام الإيراني والإرهابيين الذين يريدون إيذاءنا ويريدون إيذاء أصدقائنا ونحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع الشعب الأمريكي بشأن ذلك. 

في نفس الوقت أكدت الجارديان البريطانية عن إلغاء شركات الطيران الكبرى عشرات الرحلات الجوية إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع مع استمرار القتال في أعقاب الهجوم المفاجئ واسع النطاق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.
وكانت الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا وطيران الإمارات وإيبيريا وإير كندا ورايان إير من بين الشركات التي سحبت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

لكن سلطات المطار لم توقف الرحلات الجوية التجارية مع المطار الدولي الثاني لإسرائيل في إيلات، وهو مقصد سياحي على البحر الأحمر.

وقالت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" يوم الأحد إنها ستواصل رحلاتها إلى تل أبيب في الوقت الحالي، على الرغم من إلغاء بعض الرحلات الجوية التي يديرها شركاء أجانب.

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