"الغد" ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر ويعلن دعمه للرئيس السيسى

نظم حزب الغد احتفالية كبرى للاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، ولاستمرار مؤتمرات الحزب الحاشدة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور شيوخ وقيادات وعواقل القبائل العربية برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب والمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن الحزب اليوم ومجلس القبائل يؤكدان على كامل دعمهما للرئيس السيسي، وأن الأمانة المركزية وكل أمانات المحافظات مجهزة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن موسى مصطفى عن أن دعم الرئيس السيسي هو دعم لأمن واستقرار الوطن، وأن الحزب سيكون حائط صد لكل المتربصين بالوطن.

حرب أكتوبر المجيدة

وشدد موسى مصطفى على أن حرب أكتوبر المجيدة تجلت فيها عظمة وقوة الجيش المصري الذي أثبت أنه الأقوى وأنه من نوعية فريدة ومميزة تقهر المستحيل، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة مصرية عربية استردت فيها العزة والكرامة المصرية والعربية حيث كان الاتحاد والتكامل العربي.

وتابع: "جاءت القبائل العربية من كل حدب وصوب لتأييد الرئيس السيسي لولاية ثالثة لما شعروه من أمل ومستقبل مشرق بعد ما تحقق من إنجازات ومجهودات ومشروعات غير مسبوقة".

إشادة بالمؤتمر الصحفي لحملة المرشح عبدالفتاح السيسي

وكان قد أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أمس، قائلًا: "جاء مُجيبًا عن كل التساؤلات التي تدور في الشارع المصري، وملامح العمل الفترة المقبلة، لا سيما في ظل المرور بظروف اقتصادية عصيبة تستوجب بالضرورة وضع الخطط والرؤى من أجل تجاوز التحديات والتداعيات المتنامية".

ولفت موسى، في بيان له، إلى أن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، حدد بنود البرنامج الانتخابي للمرشح، والتي تعد عصب الاقتصاد المصري ووقود تنشيطه، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالمشروعات التنموية وتوطين الصناعة الوطنية، والتركيز على الشباب وتمكينهم وكذلك المرأة، واستمرار فتح المجال العام والسياسي بما يمثل برنامجًا شاملًا للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.