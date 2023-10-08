فخرى لاكاى وفيستون ماييلى يقودان بيراميدز أمام إنبى فى الدورى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين- أحمد توفيق- عبد الله السعيد- رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي- فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي- محمود مرعي- أسامة جلال- كريم حافظ- أحمد فتحي- بلاتي توريه- يوسف أسامة- محمود أوكا- دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز السادس برصيد أربع نقاط من التعادل مع الزمالك 2-2، والفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد، ويسعى للفوز والوصول للنقطة السابعة والتساوي مع فريقى سموحة وإف سي زد في المركز الثاني.

ويفتقد بيراميدز جهود عدد من لاعبيه الأساسيين وهم وليد الكرتي ومحمد رضا وإبراهيم عادل وإسلام عيسى للإصابة وسيف فاروق جعفر ومصطفى فتحي دون أسباب معلنة، وبالتالي سيقوم جايمي باتشيكو بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي والدفع بعبد الله السعيد في وسط الملعب ويوسف أسامة نبيه ورمضان صبحي وفخري لاكاى في الخط الهجومي.

في المقابل يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من الهزيمة أمام الداخلية بهدف دون رد والتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف، كما خسر أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي وهو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أى هدف.