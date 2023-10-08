الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيطالى حول التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وتاياني

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا، وذلك في إطار متابعة تطورات التصعيد الجاري فى قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.

وأكد شكري، خلال الاتصال، أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بكافة السبل، والحيلولة دون انزلاق الوضع إلى المزيد من العنف والمعاناة الإنسانية وتعريض حياة المدنيين للمخاطر.

وأوضح أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية.

وعاود شكري التذكير بأهمية تكثيف الجهود الدولية والتنسيق بين جميع الأطراف المؤثرة من أجل الدفع بمسار التهدئة، وحث الأطراف على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والحيلولة دون الدخول في دائرة مفرغة من المواجهات المسلحة، مؤكدًا على المخاطر الوخيمة لهذا الأمر على المدنيين الأبرياء، وتبعاته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى اتفاق الوزيرين على استمرار التشاور عن كثب للدفع بجهود احتواء الأزمة خلال الأيام المقبلة. 

قطاع غزة غزة إسرائيل سامح شكري وزير الخارجية

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