"من أرض الحرمين سير يا ريس ونحن جنودك".. رسالة الجالية المصرية للسيسى

أشاد عدد من أبناء الجالية المصرية في السعودية، بالإنجازات التي تحققت في مصر على أرض الواقع خلال السنوات العشر الماضية.

وقال أحد أبناء الجالية، لشاشة "إكسترا نيوز": "سعداء بما وصلت له مصرنا الحبيبة من تقدم في مجالات عدة، منها الطرق تضاهي أكبر الطرق الموجودة في العالم، وتوجه كثير من الاستثمارات العربية إلى مصرنا، والأمن الذي تشهده مصر، إذا وجد الأمن وجد الاستقرار والاستثمار والسياحة".

وأضاف: "100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، أمور تدعونا للفخر، نفتخر بالرئيس السيسي ونقول له من أرض الحرمين الشريفين سير يا سيادة الرئيس ونحن جنودك".

الجالية المصرية فى السعودية تشيد بالإنجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية

ولفت إلى أنه يعرف أسرة من دولة مجاورة غير قادر على زيارة بلده، أو أي بلد آخر، مردفا: "في مصر تتحرك في أي وقت، مصرنا الحبيبة المعمورة وضعها آمن تمامًا يضاهي دول متقدمة في العالم الأوروبي".

وقالت سيدة مصرية من الجالية المصرية في السعودية: "في آخر أجازة لفت نظري تغير كامل في الشوارع والكباري، حاجة متطورة جدًا بالنسبة لي انبهار، وإنه أزال العشوائيات، وعمل حياة كريمة، كل حاجة في مصر تغيرت بشهادة الكل، طرق وكباري وقطارات".

وأشار آخر إلى أن حياة كريمة دخلت القرى فجعلت المستشفيات على أفخم مستوى، مردفا: "بيقولوا إننا بلد 7 آلاف سنة حضارة، لكن مصر تغيرت خلال 10 سنوات، تعليم وصحة ومبان، وتطوير العشوائيات".

ووجه أحد أبناء الجالية، الشكر للحكومة على اهتمامها بمحافظات الصعيد، وما أقامته من مشروعات مدارس وتطوير الترع والمصارف للحفاظ على الأمن القومي للمياه، وكذلك بناء مستشفيات ومعاهد وتطوير الجامعات، مردفا: "كل ما ننزل مصر نشوف تغيير جديد".

وأشاد أحد أبناء الجالية، باختصارات الطرق، حيث أصبحت أمرًا متميزًا جدًا بخلاف الأمن، قائلًا: "أولادي في الجامعة مطمن عليهم لأن فيه أمن ينعكس على السياحة والاقتصاد".