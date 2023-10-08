صندوق التنمية الثقافية يطلق دورة الشيخ محمد عبد الرحمن.. الثلاثاء

يستعد صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش لإطلاق دورة الخطاط الكبير الشيخ محمد عبد الرحمن؛وذلك ضمن احتفالات قطاعات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر (1973-2023)، وذلك تحت عنوان" الخط والنصر"، وذلك في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر الجاري.

نبذة عن الشيخ محمد عبد الرحمن

والشيخ محمد عبد الرحمن مواليد 1890م، ببلدة الميمون بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم وجودَّه، والتحق بمدارس المعلمين الأولية والأزهر الشريف، تلقى تعليم الخط العربي وفنونه على يد الأستاذ محمود عبد الرازق والشيخ عبد الغني عجور، ثن عُين مدرسًا للخط العربي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية عام 1909م، ثم انتقل للعمل بمصلحة المساحة المصرية عام 1919م، وكنت مصلحة المساحة تختار في صفوفها خيرة الخطاطين المصريين للعمل وإعداد الخرائط وما يستلزم ذلك العمل من دقة فائقة، وكانت ايضًا مسئولة عن طباعة العملات الورقية، والطوابع البريدية، والشيكات، والمحافظ المالية المختلفة. وعمل ايضًا بجانب عمله الأساسي في مصلحة المساحة مدرسًا للخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط الملكية وقتها. وكشفت مجموعة الأوراق ضمن خبيئة الشيخ محمد عبد الرحمن أنه كان يعمل أيضًا "خبيرًا" للخطوط والمضاهاة والتزوير في المحاكم المصرية، وهو التخصص المهم الذي للأسف أندثر من مصر، وكان يتولاه خريجي مدارس الخطوط العربية الممتازين، لخبرتهم بالتزوير والأحبار وما إلى ذلك من أعمال تتولاها حاليًا مصلحة الطب الشرعي، والعاملين بها هم خريجي كليات الطب والصيدلة والعلوم.